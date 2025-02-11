KADIKÖY'de sitenin istinat duvarı otoparkta park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü.
Olay, saat 13.40 sıralarında Merdivenköy Mahallesi Şahika Sokak'ta meydana geldi. Yağışın etkisiyle site otoparkının istinat duvarı park halindeki 34 BY 0339 plakalı aracın üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla çöken kaldırılırken otoparka güvenlik şeridi çekildi. Otomobilde maddi hasar oluştu.
Son Dakika › Otomobil › Kadıköy'de İstinat Duvarı Otoparkta Park Halindeki Aracın Üzerine Düştü - Son Dakika
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