Kadirli'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Saim Gürkan (63) hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Kamil Kara Bulvarı"nda meydana geldi. Saim Gürkan yönetimindeki 43 PH 124 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarparak durdu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gürkan'ı sıkıştığı yerden kurtararak ambulansla hastaneye kaldırdı. Gürkan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gürkan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Efendi ERKAYIRAN-Kamera: KADİRLİ,(Osmaniye),