Kaliforniya\'da Otonom Kamyon Testleri Başlıyor

Kaliforniya'nın güncellenen kuralları, ağır otonom kamyonların test edilmesine olanak tanıyor. Destekçiler, bu teknolojinin liman ve tarıma bağlı yük taşımacılığını iyileştirebileceğini savunuyor.

İşçi grupları ise güvenlik ve iş kaybı riskleri nedeniyle uygulamayı mahkemeye taşıdı. Şu an her kamyonda zorunlu olarak bir insan güvenlik sürücüsü bulunuyor ve şirketler sıkı test koşullarına tabi.

Sürücülerin, büyük kamyonlarla yolu paylaşırken kör noktalardan kaçınması ve testler genişledikçe bilgi sahibi olması önem taşıyor.