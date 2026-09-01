Kanada'da Unifor sendikası, Detroit Three'de son adım olarak Stellantis ile kritik sözleşme görüşmelerine başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kanada'da Unifor sendikası, Detroit Three'de son adım olarak Stellantis ile kritik sözleşme görüşmelerine başlıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaklaşık 19.000 Kanadalı otomotiv işçisini temsil eden Unifor sendikası, bugün Stellantis ile sözleşme görüşmelerine başlıyor. Bu, Detroit Three ile yapılan pazarlığın son turu; mevcut anlaşmalar 20 Eylül'de sona erecek. Görüşmeler, ABD'nin yüzde 25'lik tarifeler ve Trump'ın yüzde 50'ye çıkarma tehdidi ortamında, Brampton tesisinin geleceği gündemdeyken gerçekleşiyor.

Yaklaşık 19.000 Kanadalı otomotiv işçisini temsil eden Unifor sendikası, bugün Stellantis ile sözleşme görüşmelerine başlıyor. Bu, Detroit Three ile yapılan pazarlığın son turu. Unifor, bu yaz Ford ve General Motors ile yeni toplu sözleşmeleri onaylamıştı; mevcut anlaşmalar 20 Eylül'de sona erecek.

Sendika, geçen ay Stellantis'in 2023'ten beri atıl durumda olan Brampton montaj tesisini kapatmayı ve satmayı değerlendirdiğini bildirmişti. Tesis, daha önce Jeep üretimi için yeniden donatılacaktı ancak şirket planı 2025 başında askıya aldı ve Jeep Compass üretimini ABD'ye taşıyacağını açıkladı.

Görüşmeler, ABD'nin uyguladığı yüzde 25'lik tarifelerin otomobil üreticilerini vurduğu bir ortamda gerçekleşiyor. ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Kanada'dan gelen araçlara, parçalara ve çeliğe uygulanan tarifeleri 1 Ocak'tan itibaren yüzde 50'ye çıkarmakla tehdit etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Otomobil, Ekonomi, Kanada, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Kanada'da Unifor sendikası, Detroit Three'de son adım olarak Stellantis ile kritik sözleşme görüşmelerine başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde
Alanya’da geri manevra yapan otomobil sürücüsünün çarptığı eşi hayatını kaybetti Alanya’da geri manevra yapan otomobil sürücüsünün çarptığı eşi hayatını kaybetti
Gemi faciasında acı bekleyiş sürüyor Anne Biçer’in yürek yakan sözleri: Ölü ya da diri... Gemi faciasında acı bekleyiş sürüyor! Anne Biçer'in yürek yakan sözleri: Ölü ya da diri...
Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen Ben-Gvir içeride dua etti Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen Ben-Gvir içeride dua etti
Gemi faciası ağabey-kardeşi ayırdı Demir kardeşlerin çocukları, babalarından gelecek haberi bekliyor Gemi faciası ağabey-kardeşi ayırdı! Demir kardeşlerin çocukları, babalarından gelecek haberi bekliyor
Girne’deki gemi faciasının son görüntüleri ortaya çıktı Girne'deki gemi faciasının son görüntüleri ortaya çıktı

14:29
Mansur Yavaş harekete geçti Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3’e çıkabilir
Mansur Yavaş harekete geçti! Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3'e çıkabilir
14:25
Adli yıl açılışı töreni başladı
Adli yıl açılışı töreni başladı
14:25
Galatasaray’da transfer trafiği hız kesmiyor Yeni golcü İstanbul’a geldi
Galatasaray'da transfer trafiği hız kesmiyor! Yeni golcü İstanbul'a geldi
13:43
Bombalar peş peşe patlıyor Galatasaray’dan saat başı transfer
Bombalar peş peşe patlıyor! Galatasaray'dan saat başı transfer
13:11
Togg’da büyük değişim iddiası 3 şirketten art arda açıklama geldi
Togg'da büyük değişim iddiası! 3 şirketten art arda açıklama geldi
13:10
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran “Grup halinde cinsel ilişki“ iddiası
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran "Grup halinde cinsel ilişki" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 14:38:51. #.0.2#
SON DAKİKA: Kanada'da Unifor sendikası, Detroit Three'de son adım olarak Stellantis ile kritik sözleşme görüşmelerine başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement