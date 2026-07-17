Kars, Bölgenin En Fazla Araç Sayısına Sahip İli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Haziran 2026 itibarıyla Kars'ta trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 56 bin 199'a ulaştı. Bu rakam, Kars'ı Ağrı, Iğdır ve Ardahan'ın önüne geçirerek bölgenin en yüksek araç sayısına sahip ili yaptı.

Kentteki araç sayısındaki artış, ekonomik hareketlilik ve bireysel araç kullanımındaki yükselişe işaret ediyor. Uzmanlar, bu artışın yaşam standartları ve ulaşım ihtiyaçlarıyla bağlantılı olduğunu belirtiyor.