Karsan\'dan İETT\'ye Otobüs Teklifi

Karsan Otomotiv, İETT'nin 150 dizel yakıtlı otobüs (8-9 metre) alımı ihalesine teklif verdi. İhale kapsamında araçların 2 yıl süreyle bakım, onarım ve temizlik hizmetleri de yer alıyor.

22.07.2026 tarihinde tebliğ edilen ihale kararına göre, 10 günlük e-şikayet süresi bulunuyor. Herhangi bir itiraz olmazsa Karsan sözleşme imzalamaya davet edilecek.