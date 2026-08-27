Kia'dan 21.290 EV9 Geri Çağrısı - Son Dakika
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Kia'dan 21.290 EV9 Geri Çağrısı

Kia\'dan 21.290 EV9 Geri Çağrısı
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Kia, hava yastığı sensörü sorunu nedeniyle 21.290 EV9 modelini geri çağırıyor.

Kia, ön yolcu koltuğundaki hava yastığı sensörü sorunu nedeniyle 21.290 adet EV9 SUV modelini geri çağırıyor. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) sunulan belgelere göre, geri çağrı 2025 ve 2026 model yıllarını kapsıyor. Araçlardaki Yolcu Tespit Sistemi (ODS), koltukta çocuk veya çocuk koltuğu olduğunda ön yolcu hava yastığını devre dışı bırakamayabilir. Bu durumda hava yastığının açılması, kaza anında yaralanma riskini artırabilir.

Sürücüler, gösterge panelinde hava yastığı uyarı ışığını fark edebilir. Ayrıca koltuk boşken bile emniyet kemeri hatırlatma sesi çalabilir. Kia, bu sorunla ilgili herhangi bir yaralanma bilgisi olup olmadığını açıklamadı. Otomobil üreticisi, ön yolcu koltuğuna çocuk koltuğu takılmamasını ve 13 yaş ve altı çocukların arka koltukta oturmasını öneriyor.

Kia bayileri, etkilenen araçları inceleyerek gerekirse ODS matını ve hava tüpünü değiştirecek. Ayrıca bileşenlerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olunacak. Onarımlar ücretsiz yapılacak. Kia, etkilenen sahiplere mektup gönderimine 20 Ekim'de başlamayı bekliyor.

Bu geri çağrı, Kia'nın Temmuz ayında 460 binden fazla Telluride SUV'yi yangın riski nedeniyle geri çağırmasının ardından geldi. Önceki onarımın sorunu çözmemesi üzerine yapılan bu çağrı, 2020-2024 model yıllarını kapsıyordu. Yetkililer, yedi koltuk yangını ve 11 koltuk motoru erimesi vakası bildirildiğini açıklamıştı. En yeni EV9 geri çağrısına dahil olan araç kimlik numaralarının 4 Eylül'den itibaren NHTSA'nın web sitesinde aranabilir olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Kia, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Kia'dan 21.290 EV9 Geri Çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kia'dan 21.290 EV9 Geri Çağrısı - Son Dakika
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