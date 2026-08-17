Kilometre Manipülasyonu Tehlikesi

Gelişmiş kilometre manipülasyonu teknolojileri, ikinci el otomobil alıcıları için risk oluşturmaya devam ediyor. İngiliz This is Money'nin haberine göre, internet üzerinden yasal olarak satılan yeni nesil cihazlar, araçların kilometre sayaçlarından on binlerce kilometre silebiliyor. Bu durum, özellikle 1980'li ve 1990'lı yıllarda yaygın olan kilometre düşürme yönteminin yeniden artmasına yol açtı.

CarVertical verilerine göre, 2026'nın ilk altı ayında kilometre manipülasyonunun en sık tespit edildiği model Nissan Qashqai oldu. İngiltere'de kontrol edilen Qashqai'lerin yüzde 10,8'inde kilometreyle oynandığı tespit edildi. Bu araçlarda ortalama 19 bin 700 kilometre düşürüldüğü belirlendi. Qashqai, son iki yıldır İngiltere'nin kilometresi en fazla düşürülen otomobili konumunda. Skoda Octavia ise yüzde 8,2 ile ikinci sırada yer aldı; silinen ortalama kilometre ise 28 bin 760 oldu.

Uzmanlar, hükümetin elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlardan mil başına ücret alma planını hayata geçirmesi halinde, kilometre sahtekarlığının 2028'den itibaren daha da artabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca, kilometresi düşürülmüş bir araç satın almanın riski sadece fazla para ödemekle sınırlı değil; gerçekte olduğundan daha düşük kilometre gösteren araçlar, motor ve şanzıman gibi parçaların beklenenden çok daha fazla yıpranmış olabileceği anlamına geliyor.

Kilometre sahtekarlığındaki artışın önemli nedenlerinden biri, 'mileage blocker' veya 'mileage freezer' olarak adlandırılan ve araç hareket halindeyken kilometre sayacının ilerlemesini durdurabilen cihazların internet üzerinden yaygın şekilde satılması. Bu cihazlar, 'tespit edilemez' olarak pazarlanıyor.

Türkiye'de de geçtiğimiz ay İstanbul merkezli 3 ilde kilometre dolandırıcılığına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yüksek kilometreli ve hasar kayıtlı araçların kilometresini düşürerek hasarsız gibi sattıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik İstanbul, Antalya ve Samsun'da 30 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı, 9 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.