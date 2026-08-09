Klasik Araçlar Bursa'da Yeniden Hayat Buluyor - Son Dakika
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Klasik Araçlar Bursa'da Yeniden Hayat Buluyor

Klasik Araçlar Bursa\'da Yeniden Hayat Buluyor
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Bursa'da klasik otomobiller ve otobüsler ustalar tarafından restore edilerek trafiğe hazırlanıyor.

Bursa'da yıllar önce üretimden kaldırılan klasik otomobiller ve otobüsler, usta ellerde yeniden yollara hazırlanıyor. Dünyada az sayıda örneği bulunan bazı araçlar yurt dışından getiriliyor; aylar süren restorasyon çalışmalarının ardından yeniden trafiğe çıkabilecek hale getiriliyor. Mercedes 3500, Setra S6, Neoplan ve Magirus 714 gibi modellerin restore edildiği atölyelerde, hazır parça yerine büyük ölçüde el işçiliğine başvuruluyor. Tek bir çamurluğun yeniden üretilmesi bile iki ustanın yaklaşık 15 günlük çalışmasını gerektiriyor.

Klasik araç tutkunu Hikmet Sungur, ilgisinin çocukluk yıllarına uzandığını ve özellikle klasik otobüsler konusunda meraklı bir grup oluştuğunu belirtiyor. Bugün atölyelerde Mercedes 3500, Setra S6, Neoplan, Magirus 714 ve Mercedes Avrupa 66 gibi araçlar restore ediliyor. Türkiye'de bulunmayan bazı modeller yurt dışından Bursa'ya getiriliyor ve restorasyonun ardından sahiplerinin ülkelerine gönderiliyor. Restorasyon sürecinde el işçiliği ön plana çıkıyor. Seri üretimdeki hazır parçaların aksine, geçmiş dönem araçlarında birçok parçanın yeniden üretilmesi veya onarılması gerekiyor.

Restorasyon çalışmalarını yürüten Samet Akman, yaklaşık 70-80 kişilik bir ekiple çalıştıklarını, araçların yalnızca dış görünüşünün değil mekanik ve diğer bölümlerinin de kapsamlı bir şekilde elden geçirildiğini söylüyor. Bu süreçte maliyet milyonlarca liraya ulaşabiliyor. Restore edilen araçlar, teslim öncesi kapsamlı testlerden geçiriliyor ve trafikte büyük ilgi görüyor. Bursa'daki atölyelere olan ilgi Türkiye ile sınırlı değil; İzlanda'dan Güney Afrika'ya, İspanya'dan Kazakistan'a kadar geniş bir müşteri ağı bulunuyor.

Bu alanın geleceği açısından en büyük sorun ise usta-çırak zincirinin zayıflaması. Hikmet Sungur, yeni çırakların yetişmemesinin ciddi bir problem olduğunu ifade ediyor. Bursa'nın karoser kültürünün çok eski dönemlere dayandığını belirten Samet Akman, el işçiliğine dayanan bu geleneğin gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Klasik Araçlar Bursa'da Yeniden Hayat Buluyor - Son Dakika

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