Lastiklerde nitrojen dolumunun günlük kullanımda avantajı sınırlı kalıyor
Lastikleri nitrojenle doldurmanın basınç kaybını azalttığı ve ömrü uzattığı söylense de test sonuçları avantajların günlük kullanımda sınırlı kalabileceğini gösteriyor. Ayrıca maliyet ve erişim tarafında önemli dezavantajlar bulunuyor.
Lastikleri nitrojenle doldurmanın basınç kaybını azalttığı ve lastik ömrünü uzattığı sık sık dile getiriliyor. Ancak test sonuçları, bu avantajların günlük kullanımda oldukça sınırlı kalabileceğini gösteriyor.
Üstelik maliyet ve erişim tarafında da önemli dezavantajlar bulunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika › Otomobil › Lastiklerde nitrojen dolumunun günlük kullanımda avantajı sınırlı kalıyor - Son Dakika
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