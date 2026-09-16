Lastiklerde nitrojen dolumunun günlük kullanımda avantajı sınırlı kalıyor

Lastikleri nitrojenle doldurmanın basınç kaybını azalttığı ve lastik ömrünü uzattığı sık sık dile getiriliyor. Ancak test sonuçları, bu avantajların günlük kullanımda oldukça sınırlı kalabileceğini gösteriyor.

Üstelik maliyet ve erişim tarafında da önemli dezavantajlar bulunuyor.