Lexus NX beş yılın ardından makyaj operasyonuyla güncellendi, tasarım ve teknoloji yenilendi

Lexus, küresel pazardaki en önemli modellerinden olan kompakt SUV NX'i makyaj operasyonuyla tazeledi. İkinci jenerasyonun tanıtımından bu yana beş yıl geçen araç, yenilenen tasarımı ve geliştirilen özellikleriyle karşımıza çıkıyor.

Makyajla birlikte modelin ön ve arka tamponları, farları ve iç mekan detayları güncellenmiş durumda. Ayrıca bilgi-eğlence sistemi ve sürüş destek teknolojilerinde de iyileştirmeler yapıldığı belirtiliyor.