LPG\'ye Zam Geliyor!

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. Bu kez LPG'li araç sahiplerini ilgilendiren artış, pompaya yansıyacak.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre litre başına 2 lira 45 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Zam, 3 Ağustos'u 4 Ağustos'a bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olacak. Buna göre 40 litrelik depo 98 lira, 50 litrelik depo ise 122 lira 50 kuruş daha pahalıya dolacak.

İstanbul'da güncel fiyatlar ise şöyle: Benzin 67,18 lira, motorin 80,97 lira, LPG 31,19 lira.