LPG'ye Zam Geliyor!
LPG fiyatları 3-4 Ağustos'ta litre başına 2,45 lira artacak. 40 litrelik depo 98 lira daha pahalı olacak.
Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. Bu kez LPG'li araç sahiplerini ilgilendiren artış, pompaya yansıyacak.
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre litre başına 2 lira 45 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Zam, 3 Ağustos'u 4 Ağustos'a bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olacak. Buna göre 40 litrelik depo 98 lira, 50 litrelik depo ise 122 lira 50 kuruş daha pahalıya dolacak.
İstanbul'da güncel fiyatlar ise şöyle: Benzin 67,18 lira, motorin 80,97 lira, LPG 31,19 lira.
Kaynak: Haber Merkezi
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