Lyft ve Waymo, Nashville'de otonom araç hizmetini başlattı - Son Dakika
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Lyft ve Waymo, Nashville'de otonom araç hizmetini başlattı

Lyft ve Waymo, Nashville\'de otonom araç hizmetini başlattı
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Lyft, Waymo işbirliğiyle Nashville'de kullanıcılara otonom araç çağırma hizmeti sunmaya başladı. Bu ortaklık, ek ücret olmadan Waymo araçlarıyla eşleşmeyi sağlayacak ve gelecek ay açılacak tesis sayesinde kente 70'ten fazla iş getirecek.

Lyft, Alphabet'in Waymo'suyla ortaklık kurarak Nashville'de otonom araç çağırma hizmeti sunmaya başladı.

Araç çağırma şirketi Çarşamba günü, Nashville'deki kullanıcıların Lyft uygulaması üzerinden Waymo'nun tamamen otonom araçlarıyla eşleştirilebileceğini açıkladı. Böylece Nashville, Waymo araçlarının hem Waymo hem de Lyft uygulamalarında yer aldığı ilk şehir oldu.

Lyft'te sürüş paylaşımı başkanı Sid Patil, "Nashville'deki kullanıcılar otonom araçları şehirde ulaşımın bir parçası olarak hızla benimsedi. Waymo araçlarını pazarımıza eklemek doğal bir uyum." dedi.

Bu adım, geçen yıl iki şirketin otonom sürüşler için işbirliği planlarını açıklamasının ardından geldi. Ülke genelinde araç çağırma ve robotaksi şirketleri arasında otonom sürüş sunma rekabeti giderek artıyor.

Lyft kullanıcıları, Nashville merkezinde araç talebi oluşturduklarında Lyft uygulaması üzerinden ek ücret ödemeden bir Waymo aracıyla eşleşebilecek. Şirketler, hizmetin kullanılabilirliğinin önümüzdeki haftalarda kademeli olarak artacağını, sürücülerin otonom bir sürüşü reddedebileceğini veya tamamen devre dışı bırakabileceğini belirtti.

Ortaklık kapsamında Lyft, gelecek ay Nashville'de otonom araç filosunu şarj etmek ve bakımını yapmak için özel bir tesis açacak. Şirketler, bu tesisin bu yıl kente 70'ten fazla tam zamanlı iş getireceğini; yetenekli teknisyenler, filo operasyon liderleri, koordinatörler ve servis koordinatörlerinin istihdam edileceğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Lyft ve Waymo, Nashville'de otonom araç hizmetini başlattı - Son Dakika

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