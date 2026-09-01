Mahindra'nın SUV satışları Ağustos'ta yüzde 50 artışla 59.257 adede ulaştı, JSW MG 7.508 adet sattı

New Delhi, 1 Eylül: Mahindra & Mahindra'nın SUV satışları Ağustos'ta yıllık bazda yüzde 50 artarak 59.257 adede yükselirken, JSW MG Motor India toptan satışlarında yüzde 14 artışla 7.508 adet bildirdi. Her iki üretici de portföylerinde büyüme kaydetti.

Mahindra'nın ihracat dahil toplam araç satışları Ağustos 2026'da yüzde 42 artışla 107.648 araca ulaştı. Şirket, talebin güçlü olduğunu ve yaklaşan festival sezonunda bu ivmeyi sürdürmeyi beklediğini açıkladı. Mahindra & Mahindra Otomotiv İş Birimi Başkanı Dr. Velusamy R, 'Ağustos'ta 59.257 adet SUV satışıyla yüzde 50 büyüme elde ettik ve toplam araç satışlarımız bir önceki yıla göre yüzde 42 artışla 107.648 oldu' dedi.

Mahindra'nın yurtiçi ticari araç satışları yüzde 22 artışla 27.415 adede, ihracatı yüzde 71 artışla 6.054 adede yükseldi. Elektrikli üç tekerlekler dahil üç tekerlekli araç satışları yüzde 42 artışla 14.922 oldu. Tarım ekipmanları iş biriminde yurtiçi traktör satışları yüzde 5 artışla 27.595 adet olurken, ihracat dahil toplam traktör satışları yüzde 5 artışla 29.507 adede ulaştı. Tarım Ekipmanları İş Birimi Başkanı Veejay Nakra, yağışlardaki istikrarlı iyileşmenin normale yakın kharif ekimine yardımcı olduğunu, devlet desteği ve yaklaşan festival sezonunun kırsal kesimdeki tüketici güvenini artırması gerektiğini söyledi.

JSW MG Motor India'nın Ağustos toptan satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 7.508 adet oldu. Şirket, hem içten yanmalı motor hem de yeni enerji araç portföylerinde büyümenin devam ettiğini açıkladı. Ayrıca Ağustos'ta MG Hector Tomahawk'ın EV ve plug-in hybrid varyantlarını piyasaya sürdü. Tomahawk EV'nin bayilere sevkiyatı başladı, teslimatların Eylül'de başlaması planlanıyor; PHEV varyantının test sürüşleri ve teslimatlarının ise Kasım'da yapılması bekleniyor.

Şirketlerin Ağustos performansı festival sezonu öncesinde gelirken, Mahindra talebi artırmayı, JSW MG Motor India ise yeni elektrikli SUV'sinin teslimatlarına başlamayı planlıyor. Rapor saatinde Mahindra & Mahindra hisseleri NSE'de yüzde 1,31 artışla 3.325 rupi seviyesinde işlem görüyordu.