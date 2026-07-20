Manuel Vitesin Sonu: ABD'de %0,6'ya Düştü - Son Dakika
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Manuel Vitesin Sonu: ABD'de %0,6'ya Düştü

20.07.2026 10:11
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2025'te ABD'de yeni araçların yalnızca %0,6'sı manuel şanzımana sahip olacak, bu en düşük seviye.

2025 yılı itibarıyla ABD pazarında üretilen yeni araçların yalnızca %0,6'sı manuel şanzımana sahip olacak. Bu oran, tarihsel olarak en düşük seviyeye ulaştı. 1980 yılında yeni araçların %34,6'sı manuel vitesliydi. Ancak zamanla otomatik şanzımanların artan popülaritesi, SUV'ların yükselişi ve elektrikli araçların yaygınlaşması, manuel vitesin giderek yok olmasına neden oluyor.

Gelişmiş otomatik şanzıman teknolojileri, daha hızlı vites geçişleri ve yüksek yakıt verimliliği sağlarken, günümüzde araçlarda ortalama yedi vites standart hale geldi. Özellikle SUV modellerine olan yoğun talep, manuel şanzımanın gerilemesini hızlandırdı çünkü bu araçların neredeyse tamamı otomatik şanzımanla üretiliyor. Elektrikli araçların artışı ve otonom sürüş teknolojilerinin gelişimi de manuel vitese olan ihtiyacı önemli ölçüde azaltıyor.

Avrupa'da da benzer bir düşüş gözlemleniyor. 2001 yılında manuel şanzımanlı araçların payı %91 iken, 2024 itibarıyla bu oran en büyük otomobil pazarlarında %29'a gerilemiş durumda. Birçok otomotiv üreticisi, manuel vites seçeneklerini azaltma veya tamamen kaldırma kararı aldı. Volkswagen, bu yıl ABD'deki son manuel şanzımanlı modeli olan Jetta GLI'nin üretimini durdurmayı planlıyor. Toyota, GR Supra'nın 2025 modelinin son manuel versiyonu olacağını duyurdu.

Honda, Accord'un manuel üretimini 2021'de sonlandırdı ve şu anda yalnızca iki Civic modelinde manuel seçeneği sunuyor. BMW'nin manuel model sayısı dörde düşerken, Mini markası geçen yıl tamamen otomatik şanzımana geçti. Ford'un CEO'su Jim Farley ise Mustang modelinde manuel vites seçeneğini koruyacaklarını belirterek farklı bir yaklaşım sergiledi. ABD'de şu anda manuel şanzıman seçeneği sunan yeni araç modeli sayısı yaklaşık iki düzine ile sınırlı kalmış durumda.

Sürücülerin tercihleri de değişim gösteriyor. Ortalama yeni otomobil fiyatının yaklaşık 50 bin dolara, araç sahipliğinin aylık maliyetinin ise 1.000 doların üzerine çıktığı günümüzde, manuel vites kullanabilenlerin oranı kuşaklar arasında belirgin farklılıklar gösteriyor. Yaklaşık 1.000 kişiyle yapılan bir ankete göre ABD'lilerin %60'ı manuel vites kullanmayı biliyor. Bu oran Baby Boomer kuşağında %83 iken Z Kuşağı'nda %39'a kadar düşüyor. Uzmanlar, manuel şanzımanlı araçların yakın gelecekte yalnızca niş bir pazar ve tutkulu sürücüler için üretileceğini öngörüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji, Otomobil, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Manuel Vitesin Sonu: ABD'de %0,6'ya Düştü - Son Dakika

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