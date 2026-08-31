Maruti Suzuki, Yatırımlarını Artırıyor

Maruti Suzuki India, sermaye harcama planını 2031 mali yılına kadar 77.500 crore rupiye yükseltti. Şirket, kapasite genişletme, yeni model geliştirme ve Ar-Ge yatırımlarına ağırlık verecek. Genel Müdür Hisashi Takeuchi, yıllık genel kurul toplantısında hissedarlara, 2026-27 mali yılı için sermaye harcamalarının %40 artışla 14.000 crore rupiye ulaşacağını söyledi.

Bu plan, ana şirket Suzuki Motor Corporation'ın geçen yıl açıkladığı 70.000 crore rupilik yatırımdan daha yüksek. Takeuchi, yatırımın üretim kapasitesi, ürün geliştirme, pazarlama ve karbon nötr önlemler gibi alanları kapsayacağını belirtti. Ayrıca, 2008'den sonra üretilen tüm Maruti araçlarının E20 benzinle uyumlu olduğunu garanti etti.

Maruti, temiz üretim için kendi güneş enerjisi kapasitesini 2031'e kadar 211,3 MW'a çıkarmayı ve toplam elektrik ihtiyacının %35'ini karşılamayı planlıyor. Şirket ayrıca Manesar, Kharkhoda ve Sanand tesislerinde biyokütle santralleri kurarak karbon nötr üretime geçmeyi hedefliyor.