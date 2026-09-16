McLaren Birleşik Krallık\'ta 500 milyon sterlin yatırımla 1.000 iş yaratacak

McLaren Automotive, Birleşik Krallık'taki operasyonlarını büyütmek için 500 milyon sterlin yatırım yapacağını açıkladı. Performans markası, ülkedeki üretimi genişletmeyi, yeni güç aktarma organları geliştirmeyi ve bir performans SUV'u lanse etmeyi planlıyor.

Plan kapsamında Birleşik Krallık'ta yeni bir araç montaj tesisi kurulacak ve McLaren'in yeni nesil modelleri için üretim kapasitesi artırılacak. Şirketin Woking ve South Yorkshire'daki mevcut tesisleri de büyütülecek; McLaren Production Centre ile McLaren Composites Technology Centre genişletilmiş operasyonda kilit rol oynayacak.

McLaren, tarihinde ilk kez güç aktarma organlarını Britanya'da tasarlayıp üretecek. İki yeni motor ve şanzımanla başlayacak süreçte şirket, Bicester'daki tasarım ve inovasyon merkezi ile Midlands'daki test ve araç geliştirme tesisiyle birlikte tasarım, mühendislik, ileri üretim ve araç geliştirmeyi kapsayan entegre bir UK operasyonu oluşturacak.

McLaren'in UK operasyonlarında 2032'ye kadar en az 1.000 doğrudan ve dolaylı iş yaratılması bekleniyor; üretim iş gücünün iki katına çıkması öngörülüyor. Program yeni çıraklıkları da içerecek ve tedarik zincirinde 3.000'e kadar ek iş yaratılabileceği tahmin ediliyor. Yatırım, McLaren'de büyük hissedar olan Abu Dabi'nin egemen yatırımcısı L'imad tarafından finanse ediliyor.

McLaren Group Holdings ve McLaren Automotive CEO'su Nick Collins, yatırımın büyüme, gelişme ve farklılıklarını sürdürme imkanı sağlayacağını söyledi; insanlara, teknolojilere ve ürünlere yatırım yaparak on yıllar boyunca rekabetçi kalacaklarını belirtti.

Haber, Birleşik Krallık'ın yüksek performanslı otomotiv tasarımında küresel lider konumunu yansıttığı belirtilerek siyasetçiler ve sektör uzmanlarınca memnuniyetle karşılandı. Başbakan Andy Burnham, McLaren'in Britanya'ya daha fazla bağlandığını, her gelecek otomobilin tasarım, mühendislik ve üretimini ülkede tutacağını ve 1.000 kişi daha istihdam edeceğini söyledi. Burnham, yatırımın kaliteli çıraklıklar, işler yaratacağını ve fabrika kapılarının çok ötesinde büyüme sağlayacağını ifade etti.

Burnham ayrıca hükümet ve iş dünyası arasındaki bu tür ortaklıkların toplulukları yeniden sanayileştirmeye ve Britanya'nın her bölgesini daha iyi duruma getirmeye yardımcı olacağını belirtti. Gençlerin nerede büyürlerse büyüsünler üretimde bir gelecekleri olduğunu görmelerini istediğini ekledi. SMMT CEO'su Mike Hawes ise McLaren'in 500 milyon sterlinlik yatırımı ve 1.000 yeni iş yaratmasının Birleşik Krallık için büyük bir destek olduğunu ve otomotiv sektörünün vasıflı, yüksek değerli işler, ekonomik büyüme ve inovasyon üretme kabiliyetini gösterdiğini söyledi.

Hawes, bu taahhüdün ülkenin yüksek performanslı otomotiv tasarımı, mühendisliği ve ileri üretimdeki küresel lider konumunu güçlendirdiğini, yeni ürünleri, becerileri ve teknolojileri Britanya'ya bağladığını belirtti. Ayrıca bunun, Birleşik Krallık otomotiv sektörünün güçlü temellerini vurguladığını ve uzun vadeli büyüme için doğru rekabet koşullarıyla bu temeller üzerine inşa edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.