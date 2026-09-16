McLaren ilk SUV'u için İngiltere'de yeni tesis kurup 1000 kişiye istihdam sağlayacak - Son Dakika
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McLaren ilk SUV'u için İngiltere'de yeni tesis kurup 1000 kişiye istihdam sağlayacak

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McLaren ilk SUV\'u için İngiltere\'de yeni tesis kurup 1000 kişiye istihdam sağlayacak
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İngiliz otomobil üreticisi McLaren, büyüme planı kapsamında tarihindeki ilk SUV modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket İngiltere'de kuracağı yeni montaj tesisinde motor ve şanzımanlarını da kendi bünyesinde üretecek; yatırımların 2032'ye kadar yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

İngiliz otomobil üreticisi McLaren, büyüme planı doğrultusunda tarihindeki ilk SUV modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Şirket, yeni yatırım programı kapsamında İngiltere'de yeni bir montaj tesisi kuracak. McLaren ayrıca şanzıman ve motorlarını kendi bünyesinde geliştirip üretmeye başlayacak.

Yatırımların 2032'ye kadar doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
İngiltereOtomobilMcLarenEkonomiSon Dakika

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SON DAKİKA: McLaren ilk SUV'u için İngiltere'de yeni tesis kurup 1000 kişiye istihdam sağlayacak - Son Dakika
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