McLaren ilk SUV\'u için İngiltere\'de yeni tesis kurup 1000 kişiye istihdam sağlayacak

McLaren ilk SUV'u için İngiltere'de yeni tesis kurup 1000 kişiye istihdam sağlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İngiliz otomobil üreticisi McLaren, büyüme planı kapsamında tarihindeki ilk SUV modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket İngiltere'de kuracağı yeni montaj tesisinde motor ve şanzımanlarını da kendi bünyesinde üretecek; yatırımların 2032'ye kadar yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.
İngiliz otomobil üreticisi McLaren, büyüme planı doğrultusunda tarihindeki ilk SUV modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Şirket, yeni yatırım programı kapsamında İngiltere'de yeni bir montaj tesisi kuracak. McLaren ayrıca şanzıman ve motorlarını kendi bünyesinde geliştirip üretmeye başlayacak.
Yatırımların 2032'ye kadar doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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