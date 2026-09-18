McLaren yıllardır konuşulan SUV projesini resmen doğruladı

İngiliz süper otomobil üreticisi McLaren, yıllardır gündemde olan SUV projesini resmen doğruladı. Şirket, ilk performans SUV modelini 2030'dan önce piyasaya çıkaracağını ve aracın Birleşik Krallık'ta üretileceğini duyurdu.

McLaren böylece daha önce kesin biçimde karşı çıktığı SUV segmentine giriyor. Marka, Ferrari Purosangue ve Aston Martin DBX gibi yüksek performanslı lüks modellerle rekabet edecek.