Mercedes-Benz Hindistan'da Yönetim Değişiklikleri - Son Dakika
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Mercedes-Benz Hindistan'da Yönetim Değişiklikleri

13.07.2026 19:21
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1 Eylül 2026'dan itibaren Mercedes-Benz Hindistan, satış ve pazarlama ekiplerinde değişim yapıyor.

Mercedes-Benz Hindistan, 1 Eylül 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere Satış ve Pazarlama liderlik ekibinde değişiklikler yaptığını duyurdu. Nandita Godbole, Dijital Müşteri Birimi Genel Müdürü olarak görev yaparken Pazarlama Direktörlüğüne atanırken, Amrit Baid Perakende Finans ve İkinci El Araçlar Genel Müdürü oldu. Jamsheed Bhadha'nın Dubai'de yeni bir role geçmesiyle, yerine Sanjay Kochar getirildi. Şirket, bu değişikliklerin müşteri deneyimine odaklanmayı ve iç liderlik gelişimini desteklemeyi amaçladığını belirtti. Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Brendon Sissing, çalışanların müşteri odaklılıkta itici güç olduğunu vurguladı. Godbole'nin görevleri arasında gerçek zamanlı veri ve tahmine dayalı içgörülerle kişiselleştirilmiş müşteri etkileşimleri sağlamak yer alıyor. Baid ise perakende finans ve ikinci el araç işlerini yönetecek. Mercedes-Benz Hindistan'ın perakende finans portföyü 15.000 crore rupiyi aşmış durumda.

Kaynak: Haber Merkezi

Hindistan, Otomobil, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Mercedes-Benz Hindistan'da Yönetim Değişiklikleri - Son Dakika

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