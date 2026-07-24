Mercedes-Benz'in Çin pazarı için özel olarak geliştirdiği elektrikli CLA L modeli, Ocak-Mayıs döneminde toplamda yalnızca 627 adet satıldı. Bu rakam, premium marka için tam bir fiyasko olarak değerlendiriliyor.
Teknik donanımı 800 volt mimarisi, 866 km menzil ve Seviye 2+ otonom sürüş gibi iddialı özellikler sunmasına rağmen Çinli tüketiciler ikna olmadı. Yerel markalar BYD, Xiaomi ve Nio, sundukları yazılım ve fiyat-performans dengesiyle Alman markalarını geride bıraktı.
Beijing Benz Automotive Co. tesislerinde üretimin durduğu doğrulandı. Mercedes-Benz'den resmi açıklama gelmezken, bu gelişmenin markanın Asya pazarındaki elektrikli stratejisini yeniden şekillendirmesi bekleniyor.
Son Dakika › Otomobil › Mercedes-Benz'in CLA L Modeli Çin'de Hayal Kırıklığı - Son Dakika
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