Mercedes-Benz\'in CLA L Modeli Çin\'de Hayal Kırıklığı

Mercedes-Benz'in Çin pazarı için özel olarak geliştirdiği elektrikli CLA L modeli, Ocak-Mayıs döneminde toplamda yalnızca 627 adet satıldı. Bu rakam, premium marka için tam bir fiyasko olarak değerlendiriliyor.

Teknik donanımı 800 volt mimarisi, 866 km menzil ve Seviye 2+ otonom sürüş gibi iddialı özellikler sunmasına rağmen Çinli tüketiciler ikna olmadı. Yerel markalar BYD, Xiaomi ve Nio, sundukları yazılım ve fiyat-performans dengesiyle Alman markalarını geride bıraktı.

Beijing Benz Automotive Co. tesislerinde üretimin durduğu doğrulandı. Mercedes-Benz'den resmi açıklama gelmezken, bu gelişmenin markanın Asya pazarındaki elektrikli stratejisini yeniden şekillendirmesi bekleniyor.