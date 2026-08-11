Mercedes'in CLA Modeli Çin'de Başarısız Oldu - Son Dakika
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Mercedes'in CLA Modeli Çin'de Başarısız Oldu

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Mercedes, yeni elektrikli CLA'yı tanıttı ancak Çin pazarında beklentilerin çok altında kaldı.

Mercedes-Benz, Çin'in en büyük otomobil pazarındaki satış düşüşünü durdurmak için geçen sonbaharda fast-food zinciri McDonald's ile işbirliği yaparak yeni elektrikli modeli CLA'yı tanıttı. "So Mc-Benz" kampanyasında, geleneksel yıldız amblemin yerine bir çizburger figürü kullanıldı ve hedef kitle olarak genç ve modern Çinliler seçildi. Ancak bu çaba işe yaramadı.

2026'nın ilk yarısında Mercedes, Çin'de yalnızca 1.153 adet CLA sattı. Aynı dönemde Xiaomi'nin benzer fiyatlı SU7 sedanı 80.000'den fazla teslim edildi. Bu performans, BMW, Volkswagen ve Porsche gibi diğer Alman üreticilerin de Çin'de yaşadığı zorlukları yansıtıyor. Hepsi ikinci çeyrekte en az yüzde 30 satış düşüşü bildirdi. Xiaomi ve BYD gibi Çinli markalar, Almanları büyüme ve kar kaynağından mahrum bırakıyor.

Alman üreticiler çözüm bulmaya çalışıyor. Çoğu, yerel ortaklarla elektrikli araç teknolojisine erişmek ve yerel sürücülerin isteklerini anlamak için anlaşmalar yaptı. Mercedes, CLA'nın uzun dingil mesafeli versiyonunu üretti, yapay zeka destekli ses kontrolü gibi yazılımlarla donattı ve fiyatını Avrupa versiyonuna göre yaklaşık yüzde 40 indirerek 229.000 yuan'a çekti. Ancak bu bile yeterli olmadı.

Mercedes, rekabet edebilmek için fiyatları daha da düşürmesi gerektiğini ve bu durumda her elektrikli CLA'da para kaybedeceğini kabul etti. Şirket, ekonomik koşullar düzelene kadar bu modelin satışına ağırlık vermeyeceğini belirtti. Mercedes, asıl amacın hacim değil, teknolojinin sergilenmesi olduğunu söylese de, Temmuz'da Çin'de tanıtılan elektrikli GLC'nin iyi gittiğini duyurdu.

Çinli üreticiler ise pazar payı kazanmak için zarara katlanıyor. BYD'nin ilk çeyrek karı yüzde 55 düştü. Geely'nin geliri de azaldı. JPMorgan analistine göre, Alman otomobil üreticilerinin önemli bir kısmı Çin'de artık fiyat açısından rekabet edemiyor. Çin pazarındaki genel daralma, Almanları daha çok etkiliyor çünkü araçları daha pahalı ve genellikle içten yanmalı motorlu.

BMW, Çin'deki düşüş nedeniyle kar marjı beklentisini aşağı çekti. Mercedes CEO'su Ola Källenius da pazarın yıllarca zorlu olacağını düşünüyor. Sorun sadece fiyat değil. Alman üreticiler hala benzinli araçların geliştirme sürecine alışkın; araç yenileme döngüleri dört yıldan uzun. Çin'de ise elektrikli araç pazarı, tüketici elektroniği gibi hızlı işliyor; markalar 18 ayda araç yeniliyor ve hemen satışa sunuyor.

Bu durum, Mercedes, Audi ve BMW'nin Çin'deki lüks imajını kaybetmesine yol açıyor. Çinliler, bu markaları yazılım ve elektrikli araç teknolojisinde geri görüyor. Elektrikli CLA'nın başarısız olmasının nedeni, Xiaomi'nin SU7'sinin daha gelişmiş sürüş otomasyonu, telefon entegrasyonu ve daha genç bir imaj sunması. CLA, ne en uygun fiyatlı ne de en lüks segmentte, arada kalmış durumda.

Pekin'in sanayi destekleriyle yaklaşık 150 yerel marka oluştu ve bu markalar 2026'nın ilk yarısında 500 civarında yeni veya yenilenmiş model çıkardı. VW CEO'su Oliver Blume, bu tempoya yetişmenin zor olduğunu söylüyor. Bu değişim, Alman üreticilerin anavatanlarındaki maliyetli üretimini sürdürmesini zorlaştırıyor. Blume, Haziran'da VW'nin iş modelinin büyük ölçüde bozulduğunu belirterek 100 bin işçi çıkarma ve fabrika kapatma planını duyurdu.

VW, Xpeng ve SAIC ile işbirliği yaparak yeni modeller geliştiriyor. ID. Unyx 08 satışa çıktı, ancak başarısı için veri yok. Audi'nin E5 Sportback modeli ise beğenilmesine rağmen satışlarda beklentinin altında kaldı. BMW ise Neue Klasse modelleri i3 ve iX3 ile iddialı bir çıkışa hazırlanıyor. Ancak CLA'nın yavaş satışı, Alman markalar için iyiye işaret değil.

Örnek olarak, Çengdu'da yaşayan 32 yaşındaki Summer Chen, yeni bir elektrikli araç almak istediğinde Mercedes'i düşünüyordu. Ailesinin E300'ü vardı ve markaya sadık kalmak istiyordu. Ancak CLA'yı inceledikten sonra eski kullanıcı arayüzü ve hantal ekranlardan dolayı hayal kırıklığına uğradı ve Tesla Model 3'ü seçti. Chen, "Akıllı özellikler Mercedes'in avantajı değil" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Mercedes, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Mercedes'in CLA Modeli Çin'de Başarısız Oldu - Son Dakika

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