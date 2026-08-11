Mercedes'ten Yeni Elektrikli GT 53 - Son Dakika
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Mercedes'ten Yeni Elektrikli GT 53

Mercedes\'ten Yeni Elektrikli GT 53
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Mercedes-Benz, GT 53 modelini tanıttı. 544 beygir gücü ve 809 km menzil sunuyor.

Mercedes-Benz, CLS modelinin üretimini sonlandırmasının ardından liftback sedan segmentini yeni elektrikli AMG GT 4-Kapılı Coupe ailesiyle dolduruyor. Mayıs ayında tanıtılan GT 55 ve GT 63 modellerinin ardından serinin giriş seviyesi GT 53 resmi olarak duyuruldu.

GT 53, üst versiyonlardaki üç motor yerine iki elektromotorlu bir sisteme sahip. Bu sistem anlık olarak 544 beygir gücü ve 800 Nm tork üretiyor. Araç 0-100 km/s hıza 3,9 saniyede ulaşırken, maksimum hızı elektronik olarak 250 km/s ile sınırlandırılmış. Sürekli güç çıkışı ise 367 beygir olarak belirtiliyor.

Performans açısından GT 55 ve GT 63'ün gerisinde kalan GT 53, verimlilikte ailenin en iddialı üyesi. Mercedes'in verilerine göre menzili 809 km'ye kadar çıkabiliyor. 600 kW şarj desteği sayesinde batarya yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa yalnızca 11 dakikada ulaşıyor; 10 dakikalık şarj ise 534 km menzil ekliyor.

Tamamen elektrikli GT 53, sürüş deneyimini artırmak için gelişmiş ses ve vites simülasyonu teknolojisiyle donatıldı. Güçlü kardeşleri V8 motor sesini taklit ederken, GT 53 eski AMG E53 Coupe'un sıralı 6 silindirli turbo motor sesini taklit ediyor. Mercedes-AMG yetkilileri, bu teknolojinin kabin içinde ve dışında otantik bir içten yanmalı motor hissiyatı yarattığını vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Mercedes, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Mercedes'ten Yeni Elektrikli GT 53 - Son Dakika

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