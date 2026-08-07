Mercedes ve Alfa Romeo Araçları Geri Çağrıldı - Son Dakika
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Mercedes ve Alfa Romeo Araçları Geri Çağrıldı

Mercedes ve Alfa Romeo Araçları Geri Çağrıldı
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NCC, bazı Mercedes-Benz kamyonları ve Alfa Romeo Tonale'yi güvenlik nedeniyle geri çağırdı.

Ulusal Tüketici Komisyonu (NCC), bazı Mercedes-Benz kamyonları ve Alfa Romeo Tonale araçları için ürün güvenliği geri çağırma duyurusu yaptı. Daimler Truck Southern Africa, 2022'den bu yana satışta olan 153 adet Mercedes-Benz Atego 967, Actros 963, Arocs 964 ve eActros 983 kamyonunu geri çağırıyor.

Tedarikçi ZF Friedrichshafen, direksiyon rot başlarındaki üretim hatası nedeniyle bileşenlerin yeterince sertleşmemiş olabileceğini ve bunun zamanla kırılmaya yol açabileceğini bildirdi. Bu durumda araç yönlendirilemez hale gelebilir ve kaza riski artar. Stellantis South Africa ise 1.5 litrelik motora sahip 141 adet Alfa Romeo Tonale'yi geri çağırıyor. Motor teklemesi nedeniyle bağlantı çubukları kırılıp motor hasarına ve hatta yangına neden olabilir.

Sorun, motor yazılımının güncellenmesiyle çözülecek. Araç sahiplerinin yetkili servislere başvurması gerekiyor; inceleme ve onarımlar ücretsiz. Sorular için NCC ile iletişime geçilebilir.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Mercedes ve Alfa Romeo Araçları Geri Çağrıldı - Son Dakika

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