Mini, Arkadan Çekişli Elektrikli Modelle Yeniden Doğuyor - Son Dakika
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Mini, Arkadan Çekişli Elektrikli Modelle Yeniden Doğuyor

Mini, Arkadan Çekişli Elektrikli Modelle Yeniden Doğuyor
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BMW, Mini'nin yeni nesil modelini arkadan çekişli elektrikli platforma dönüştürüyor.

Mini'nin en belirleyici özelliklerinden biri olan önden çekişli yol tutuşu, BMW'nin kendi arkadan çekişli elektrikli araç platformuna geçiş planlarıyla birlikte yeni nesil modelde değişebilir. Drive sitesinin haberine göre, bir sonraki BMW 1 Serisi hatchback, tamamen elektrikli bir modele geçişin parçası olarak arkadan çekişli sisteme geri dönecek. Aynı platformda 2028'de dördüncü nesil, tamamen elektrikli bir Mini Cooper hatchback de piyasaya sürülecek.

BMW için arkadan çekiş özelliği markanın simgelerinden biri olmasına rağmen Mini için durum tam tersi. Mini hatchback'in 2001'de yeniden piyasaya sürülmesinden bu yana her nesli, 1959'daki orijinal British Motor Company Mini'deki gibi önden çekişli olarak üretildi. Mini'nin yeni tasarım başkanı Holger Hampf, yeni nesil üzerinde çalışmaya başladıklarını ve tüm portföye bakacaklarını belirtti.

Mevcut elektrikli Mini hatchback ve Aceman SUV, Great Wall Motors tarafından üretilen önden çekişli bir platform üzerine kurulu olsa da BMW, bir sonraki Mini'yi kendi bünyesinde üretmeyi ve yeni BMW'lerden alınan Gen6 elektrik motoru ve batarya bileşenlerini uyarlamayı hedefliyor. Gen6 parçalarının çift motorlu dört tekerlekten çekişli versiyonları mevcut; ancak arkadaki motor redüksiyon dişli kutusuyla tasarlanmışken, ön motor daha küçük bir tahrik ünitesi kullanıyor. Bu tasarım, ön elektrik motorunun ana motor olamayacağı anlamına geliyor. Bu nedenle Mini, BMW'nin izinden giderek arka motorlu, arkadan çekişli bir elektrikli araç platformu kullanmak zorunda kalacak.

Ancak bu değişiklik, en küçük Mini modelinin önden çekişten tamamen vazgeçmesi anlamına gelmeyecek. Benzinli modeller, güncellenmiş UKL şasi tasarımına dayanmaya devam edecek. Bu hamle aynı zamanda Mini'nin üç kapılı hatchback modelinin yüksek performanslı versiyonları için ilk dört tekerlekten çekişli güç aktarma sisteminin önünü açıyor. Mini daha önce 2014'teki Superleggera Vision konseptiyle arkadan çekişli bir model üzerinde çalışmış ancak bu konsept aşamasının ötesine geçememişti. Hampf, tasarımın ve oranların sulandırılmayacağını, ilhamın 2001'deki yeniden doğuştan alınacağını ve son 25 yılın Mini'leriyle bağlantı kurulacağını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Bmw, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Mini, Arkadan Çekişli Elektrikli Modelle Yeniden Doğuyor - Son Dakika

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