Mitsubishi\'den Yeni Pick-Up Hamlesi

Nissan'ın Avustralya'da Mitsubishi tabanlı bir pick-up çıkarmasının ardından, Mitsubishi de ABD pazarı için Nissan tabanlı yeni bir pick-up modeli piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı, yıllardır ürün gamları arasında model paylaşımı yapıyor.

Mitsubishi, ABD pazarı için hazırladığı Momentum 2030 planını özetleyen basın açıklamasında, Nissan ile yapılan yeni iş birliği aracılığıyla Kuzey Amerika pikap kamyon pazarına yeniden gireceğini doğruladı.