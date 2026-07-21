Modern Anten Tasarımı ve Avantajları

Antenler, otomobillerin dış dünyaya açılan teknolojik kapısıdır. 1930'larda 80 cm'yi aşan dev antenler, günümüzde 'köpekbalığı yüzgeci' gibi kompakt tasarımlara dönüştü. Modern antenler GPS, Wi-Fi ve 5G sinyallerini tek bir merkezden yönetirken, aerodinamik yapılarıyla yakıt verimliliğine de katkı sağlar.

Standart antenlerdeki sarmal yapılar (Scruton şeritleri) rüzgar titreşimlerini engelleyerek sinyal kalitesini korur. Bu spiral tasarım sayesinde anten boyu kısalırken dalga yakalama alanı genişler. Ayrıca her yönden sinyal alabilme özelliği sunar. Eski uzun antenlerin kırılma riski ortadan kalkmıştır.