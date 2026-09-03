Modi\'den otomotiv sektörüne, Yeni nesil mobilitede inovasyonla büyüyebiliriz

Yeni Delhi, 3 Eylül: Başbakan Narendra Modi, 66. SIAM Yıllık Konvansiyonu'na gönderdiği mesajda, Hindistan'ın otomotiv endüstrisinin, güçlenen üretim yetenekleri ve serbest ticaret anlaşmalarının sağladığı uluslararası pazarlara daha geniş erişimle küresel varlığını daha da genişletebilecek konumda olduğunu belirtti.

Modi, otomotiv sektörünün enerji verimliliği, enerji çeşitliliği, teknoloji ve ileri üretim tarafından yönlendirilen temel bir dönüşüm geçirdiğini ifade ederek, Hindistan'ın yeni nesil mobiliteye doğru ilerlerken endüstrinin yenilik yapmaya devam etmesi çağrısında bulundu.

Son serbest ticaret anlaşmalarının uluslararası pazarlara daha fazla erişim sağladığını vurgulayan Modi, Hindistan'ın ekonomik büyümesi ve genişleyen altyapısının mobiliteye olan talebi artırdığını, daha iyi bağlantı ve daha verimli lojistiğin maliyetleri düşürerek Hint üretimini daha rekabetçi hale getirdiğini söyledi.

Modi, daha temiz mobiliteye geçişe de dikkat çekerek, şarj altyapısının hızla genişlemesinin elektrikli araçların daha fazla benimsenmesini teşvik ettiğini ve yenilik için yeni fırsatlar yarattığını belirtti. Ayrıca, gereksiz yasaların ve uyumlulukların kaldırılması dahil iş yapma kolaylığını artırmaya yönelik reformların endüstriye yeni ivme kazandırdığını, Üretimle Bağlantılı Teşvik (PLI) Planı ve Make in India gibi girişimlerin otomotiv endüstrisinin üretim yeteneklerini güçlendirdiğini ifade etti.

Geleceğe bakıldığında Modi, endüstriyi yenilik yapmaya, mükemmelliği sürdürmeye ve 'Viksit Bharat' için cesur bir yol haritası çizmeye çağırdı. Bu yolculuğun, mobilite sektörü için dönüştürücü fırsatlar ve önemli büyüme yaratacağını, ulaşımı ulusal kalkınmanın kilit bir ayağı olarak güçlendireceğini söyledi.