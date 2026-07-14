Nevşehir'de Gürültü Cezaları - Son Dakika
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Nevşehir'de Gürültü Cezaları

14.07.2026 08:11
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122 sürücüye abartı egzoz ve yüksek ses müzik nedeniyle 548 bin TL ceza kesildi.

Nevşehir'de abartı egzoz ve yüksek sesli müzik yapan 122 sürücüye toplam 548 bin TL ceza kesildi. Araçlar 30 gün trafikten men edildi.

Denetimler 1 Haziran-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapıldı. İhlaller Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırıydı. Emniyet yetkilileri denetimlerin süreceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Nevşehir'de Gürültü Cezaları - Son Dakika

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