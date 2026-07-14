Nevşehir'de Gürültü Cezaları

Nevşehir'de abartı egzoz ve yüksek sesli müzik yapan 122 sürücüye toplam 548 bin TL ceza kesildi. Araçlar 30 gün trafikten men edildi.

Denetimler 1 Haziran-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapıldı. İhlaller Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırıydı. Emniyet yetkilileri denetimlerin süreceğini belirtti.