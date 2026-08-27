Nijerya'da Elektrikli Araç Teslimatları Başladı - Son Dakika
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Nijerya'da Elektrikli Araç Teslimatları Başladı

Nijerya\'da Elektrikli Araç Teslimatları Başladı
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Hükümet, elektrikli araçların ilk partisinin teslimatını gerçekleştirdi ve altyapı kurulumu sürdü.

Federal Hükümet, Çarşamba günü memurlara vaat edilen elektrikli araçların ilk partisinin teslim edildiğini duyurdu. Ulusal Otomotiv Tasarım ve Geliştirme Konseyi (NADDC) Genel Müdürü Joseph Osanipin, bu bilgiyi Başkent Abuja'daki Devlet Konağı'nda Başkan Bola Tinubu ile yaptığı görüşmenin ardından paylaştı. Osanipin, bu teslimatın hükümetin elektrikli araçlara erişimi genişletme ve ülkede alternatif enerjiyle çalışan ulaşımı desteklemek için gerekli altyapıyı geliştirme planının başlangıcı olduğunu söyledi.

NADDC yetkilisi, ayrıca hükümetin ülke genelinde yaklaşık 16 üniversitede elektrikli araç altyapısı kurduğunu ve bunun elektrikli araç ekosisteminin gelişimini desteklemeyi amaçladığını belirtti. Elektrikli araçlar ve Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) konusundaki hükümet politikalarının etkisinin, destekleyici altyapı yatırımları arttıkça daha görünür hale geleceğini ifade etti. Osanipin, alternatif yakıtlara geçişin yalnızca politikalarla sağlanamayacağını; dolum istasyonları, mobil dolum üniteleri ve gaz üretim tesisleri gibi altyapıya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Gaz perakende satışı yapmak üzere lisans alan şirket sayısının yaklaşık 4'ten 81'e yükseldiğini aktaran Osanipin, bu artışın hükümetin CNG girişiminde özel sektör katılımının giderek büyüdüğünün göstergesi olduğunu söyledi. Örnek olarak, Kano'da CNG'ye geçen bir gezginin yakıt harcamasının 200.000 Nijerya Nairası'ndan yaklaşık 40.000 Naira'ya düştüğünü aktardı. Bu gelişmenin, CNG'nin büyük ticari merkezlerin dışında da giderek daha erişilebilir olduğunu gösterdiğini ifade etti.

NADDC Genel Müdürü, daha düşük CNG maliyetlerinden yararlanan bazı ticari taşımacılık operatörlerinin bu tasarrufu indirimli ücretlerle yolculara yansıtmadığı yönündeki endişeleri kabul etti. Hükümetin bir sonraki aşamasının, daha ucuz alternatif yakıtların sağladığı faydaların ulaşım maliyetlerine dönüşmesini sağlamak olacağını belirtti. Osanipin, Tinubu ile görüşmesinde otomotiv sektöründeki gelişmeler, devam eden yatırımlar ve sektör için hazırlanan yasa taslağı hakkında da bilgi verdiğini söyledi. Bu yasanın, politika ve düzenleyici çerçeveyi güçlendirmek, daha fazla yatırım çekmek ve Nijerya otomotiv endüstrisinin gelişimini hızlandırmak için çalışmaların bir parçası olduğunu açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Nijerya'da Elektrikli Araç Teslimatları Başladı - Son Dakika

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