NILU Hypercar'ın V12 Motoru Ateşlendi

Nilu27, Sasha ve Inna Selipanov önderliğinde geliştirilen NILU hypercar'ının V12 motoru, Yeni Zelanda'da başarıyla ilk kez ateşlendi. Hartley Engines ile ortaklaşa üretilen motor, 'Hot V' konfigürasyonuna sahip ve ilk testlerde 1.070 beygir gücünü aşarak 11.000 devir/dakika devir sınırına ulaştı.

Nilu27 Kurucusu Sasha Selipanov, bu anın teoriyi gerçeğe dönüştürdüğünü belirterek, çoğu otomotiv dünyasının dijital ve elektrikli sistemlere yöneldiği bir dönemde yüksek devirli, doğal emişli içten yanmalı motorun ham ve heyecan verici karakterini koruduklarını vurguladı. Hartley Engines'den Nelson Hartley ise motoru 'bir sanat eseri' olarak nitelendirdi.

Motor, ileri test ve kalibrasyonların ardından Almanya'daki Nilu27 Ar-Ge ve üretim tesislerine gönderilecek ve ilk sürüş prototipine entegre edilecek. Ayrıca, şirketler arasındaki iş birliği, yüksek performanslı içten yanmalı motor çözümleri arayan diğer otomotiv firmalarına yönelik bir ortak girişimle genişletilecek.