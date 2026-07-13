NILU Hypercar'ın V12 Motoru Ateşlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NILU Hypercar'ın V12 Motoru Ateşlendi

13.07.2026 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NILU hypercar'ın V12 motoru, Yeni Zelanda'da 1.070 beygir gücüne ulaştı ve başarıyla ateşlendi.

Nilu27, Sasha ve Inna Selipanov önderliğinde geliştirilen NILU hypercar'ının V12 motoru, Yeni Zelanda'da başarıyla ilk kez ateşlendi. Hartley Engines ile ortaklaşa üretilen motor, 'Hot V' konfigürasyonuna sahip ve ilk testlerde 1.070 beygir gücünü aşarak 11.000 devir/dakika devir sınırına ulaştı.

Nilu27 Kurucusu Sasha Selipanov, bu anın teoriyi gerçeğe dönüştürdüğünü belirterek, çoğu otomotiv dünyasının dijital ve elektrikli sistemlere yöneldiği bir dönemde yüksek devirli, doğal emişli içten yanmalı motorun ham ve heyecan verici karakterini koruduklarını vurguladı. Hartley Engines'den Nelson Hartley ise motoru 'bir sanat eseri' olarak nitelendirdi.

Motor, ileri test ve kalibrasyonların ardından Almanya'daki Nilu27 Ar-Ge ve üretim tesislerine gönderilecek ve ilk sürüş prototipine entegre edilecek. Ayrıca, şirketler arasındaki iş birliği, yüksek performanslı içten yanmalı motor çözümleri arayan diğer otomotiv firmalarına yönelik bir ortak girişimle genişletilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Yeni Zelanda, Teknoloji, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil NILU Hypercar'ın V12 Motoru Ateşlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu
Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu
Kayseri’de kanlı tartışma: Ağabeyini bahçede tüfekle vurup öldürdü Kayseri'de kanlı tartışma: Ağabeyini bahçede tüfekle vurup öldürdü
Tayland’da barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişi öldü Tayland'da barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişi öldü
Annesinden para alamayınca evi ateşe verip kaçan kundakçı yakalandı Annesinden para alamayınca evi ateşe verip kaçan kundakçı yakalandı
Ahbap Derneği’nde milyonlarca liralık para trafiği mercek altında Ahbap Derneği'nde milyonlarca liralık para trafiği mercek altında

19:52
Fenerbahçe’de 6 veda hazırlığı İşte o isimler
Fenerbahçe'de 6 veda hazırlığı! İşte o isimler
19:03
Kerem Aktürkoğlu antrenmandan önce hayatının en mutlu haberini aldı
Kerem Aktürkoğlu antrenmandan önce hayatının en mutlu haberini aldı
18:32
Muhalefetin “mehter marşı“ eleştirilerine, Erdoğan’dan Kabine sonrası net yanıt
Muhalefetin "mehter marşı" eleştirilerine, Erdoğan'dan Kabine sonrası net yanıt
17:45
Trump: Hürmüz Boğazı’nda ablukayı yeniden başlatıyoruz
Trump: Hürmüz Boğazı'nda ablukayı yeniden başlatıyoruz
17:37
Haluk Levent “15 gündür mesaj atıyorum“ dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’dan açıklama geldi
Haluk Levent "15 gündür mesaj atıyorum" dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan açıklama geldi
17:14
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler Helikopterdeki cihazlar sökülmüş
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 20:07:16. #7.12#
SON DAKİKA: NILU Hypercar'ın V12 Motoru Ateşlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.