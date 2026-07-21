Reuters'in haberine göre Nissan, ABD'de 168.149 aracı geri çağırıyor. Bunun nedeni, sertifikasyon etiketinde Brüt Aks Ağırlık Değerlendirmesi'nin (GAWR) yanlış olması ve aracın aşırı yüklenmesine yol açabilmesi.

Geri çağırma, belirli Nissan Armada, Infiniti QX56 ve QX80 araçlarını kapsıyor. NHTSA, bayilerin ücretsiz olarak yeni etiketler takacağını ve Nissan'ın sahiplerine postayla yedek etiket göndereceğini bildirdi.