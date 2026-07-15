Nissan Düşük Performanslı Modelleri Elemek İçin Karar Aldı

Nissan, bu yılın başlarında duyurduğu 'Günlük Yaşam İçin Mobilite Zekası' stratejisi doğrultusunda, düşük performanslı modelleri üretimden kaldırma kararı aldı. Şirketin Amerika Ürün ve Planlama Başkanı Ponz Pandikuthira, Wards Auto'ya verdiği röportajda Altima ve Rogue Plug-In Hybrid'in üretiminin yakında sona ereceğini doğruladı.

Altima satışları yıllardır düşüşte; 2019'da 200 bin adedin üzerinde satış yapılırken, geçen yıl bu sayı 92 bin 809'a geriledi. 2026'nın ilk altı ayında satışlar 42 bin 288 adede düştü. Şirket, daha 'olgun' Sentra modelinin kalan sedan talebini karşılamasını hedefliyor. Sentra, Haziran ayına kadar 75 bin 549 adet satarak Altima'yı geride bıraktı.

Rogue Plug-In Hybrid'in yerini ise yeni Rogue e-Power alacak. Pandikuthira, yeni modelin iyi yakıt ekonomisi ve cazip fiyat sunacağını belirtti. Ayrıca, Ariya'nın Kanada'da satışta olduğunu ve ABD'ye dönme olasılığının değerlendirildiğini, ayrıca Frontier ve Xterra'nın yeni versiyonlarının geleceğini açıkladı. Üç sıralı bir Nissan SUV ve Infiniti için iki ve üç sıralı versiyonlar da planlanıyor.