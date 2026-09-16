Nissan Kicks e-POWER, Sunderland fabrikasında üretilecek

Nissan, Kicks e-POWER modelini Avrupa pazarına getireceğini açıkladı. Aracın İngiltere'deki Sunderland fabrikasında üretileceği belirtildi. Şirket, yeni model için bu tesise 170 milyon sterlin yatırım yapacak.

B segmentindeki kompakt crossover Kicks, Nissan'ın üçüncü nesil e-POWER hibrit teknolojisiyle Avrupa'da satışa sunulacak. Model, Sunderland fabrikasında Qashqai, Juke ve LEAF ile birlikte üretilecek.