Nissan ve Toyota Araç Geri Çağırma

Nissan, 314 adet Qashqai SUV'yi yakıt borusu aşınması riski nedeniyle geri çağırıyor. Toyota, 507 adet Land Cruiser 300'ü ve Lexus ise 124 adet LX600'ü motor içi kalıntıların neden olduğu yatak arızası riskiyle geri çağırıyor.

Etkilenen araçlar belirli tarih aralıklarında satıldı. Tüketicilerin ücretsiz inceleme ve onarım için yetkili bayilere başvurmaları öneriliyor.