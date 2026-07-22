Nissan ve Toyota Araç Geri Çağırma - Son Dakika
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Nissan ve Toyota Araç Geri Çağırma

Nissan ve Toyota Araç Geri Çağırma
22.07.2026 17:51
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Nissan 314 Qashqai, Toyota 507 Land Cruiser ve Lexus 124 LX600'ü geri çağırıyor.

Nissan, 314 adet Qashqai SUV'yi yakıt borusu aşınması riski nedeniyle geri çağırıyor. Toyota, 507 adet Land Cruiser 300'ü ve Lexus ise 124 adet LX600'ü motor içi kalıntıların neden olduğu yatak arızası riskiyle geri çağırıyor.

Etkilenen araçlar belirli tarih aralıklarında satıldı. Tüketicilerin ücretsiz inceleme ve onarım için yetkili bayilere başvurmaları öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Nissan, Lexus, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Nissan ve Toyota Araç Geri Çağırma - Son Dakika

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