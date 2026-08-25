Opel Corsa'nın Lansmanı 2028'e Ertelendi
Opel, yeni elektrikli Corsa'nın lansmanını 2028 yılına erteledi; fiyatı 25 bin euro olacak.
Opel, en çok satan modeli Corsa'nın yeni nesil lansmanını 2028 yılına erteledi. Bu karar, modelin tamamen elektrikli altyapıya geçeceği planlarıyla birlikte geldi.
Yeni Corsa, 25 bin euro civarındaki fiyat etiketiyle pazarda dikkat çekmeyi hedefliyor. Bu fiyat, elektrikli araç segmentinde rekabetçi bir konum sağlayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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