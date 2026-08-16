Orta Doğu Çatışması Motor Yağı Tedarikini Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Orta Doğu Çatışması Motor Yağı Tedarikini Tehdit Ediyor

Orta Doğu Çatışması Motor Yağı Tedarikini Tehdit Ediyor
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Otomotiv sektörü, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yağ tedarikinde sıkıntılar yaşıyor.

Orta Doğu'daki çatışma, otomotiv sektörünün motor yağı tedarikini ciddi biçimde etkiledi. Volkswagen, Stellantis ve Toyota'nın da aralarında olduğu üreticiler, yüksek kaliteli Grup III baz yağ stoklarının tükenmesi üzerine alternatif yağlayıcı karışımlarına yöneliyor. Ancak alternatif tedarikçilerin hacimleri sınırlı ve yeni bir arz şokuna karşı kırılganlık sürüyor.

Grup III baz yağ fiyatları savaş öncesine göre yaklaşık üç kat artarak Avrupa ve ABD'de ton başına 4.000 dolara ulaştı. Mart ayında İran füzelerinin Katar'daki Shell tesisini vurmasının ardından tedarik zincirleri büyük hasar gördü; bazı tedarikçiler mücbir sebep ilan etti. Stellantis yeniden formüle edilmiş yağlayıcıları değerlendirirken, Volkswagen ve Toyota alternatif kaynaklar sağladı.

Japonya'da Suzuki bayilerinde rutin yağ değişimlerinde gecikmeler yaşanıyor; şirket tedarikçilerini çeşitlendiriyor. Osaka'daki bir taksi şirketi ise fiyatların iki katına çıktığını ve tüketiciye yansıtmak zorunda kaldığını belirtti. Yeni bir nakliye kesintisi veya rafineri arızası, tedariki hızla daha da kötüleştirebilir.

Kaynak: Haber Merkezi

Orta Doğu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Orta Doğu Çatışması Motor Yağı Tedarikini Tehdit Ediyor - Son Dakika

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