Otomobil Fiyatları Güncellendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Otomobil Fiyatları Güncellendi

Otomobil Fiyatları Güncellendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağustos'ta otomobil devleri fiyatlarını güncelledi, Toyota indirimleriyle dikkat çekiyor.

2026 Ağustos ayı itibarıyla otomobil devleri güncel fiyat listelerini yayımladı. Bazı markalar fiyatlarını sabit tutarken, Toyota gibi markalar dikkat çekici indirim kampanyalarıyla öne çıkıyor. Fiat Egea'nın üretiminin sona ermesiyle birlikte fiyat artışları ve nakit indirim kampanyaları gündeme geldi.

Fiat Egea modellerinde Ağustos ayında hem zam hem nakit indirim sunuluyor. Egea Sedan 1.6 M. Jet 130 HP (Easy) 1.384.900 TL, Egea Cross 1.6 M. Jet 130 HP (Street) ise 1.850.500 TL'den satılıyor. Grande Panda elektrikli model 1.494.900 TL, Topolino ise 559.900 TL'ye geriledi.

Renault, yerli üretim SUV Boreal için lansmana özel indirimlerini sürdürüyor. Clio evolution plus 1.830.000 TL, Boreal evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.194.000 TL, Duster Evolution Eco-G 120 hp 1.865.000 TL, Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg 1.841.000 TL ve Austral techno mild hybrid 2.875.000 TL olarak belirlendi.

Dacia, Ağustos'ta fiyatlarını büyük oranda sabit tuttu. Sandero essential TCe 100 1.299.000 TL, Sandero Stepway expression Eco-G 120 auto 1.756.000 TL, Yeni Logan essential TCe 100 1.440.000 TL ve Jogger extreme Eco-G 120 auto 7 koltuklu 1.850.000 TL.

Toyota'nın kampanyası ise en dikkat çekici olanı. Corolla'da yaklaşık 1 milyon TL'ye varan indirimler var. Corolla 1.5 Vision Plus 1.850.000 TL, Corolla 1.5 Flame X-Pack 1.999.000 TL, Corolla Cross Hybrid 1.8 Flame 2.820.000 TL, C-HR Hybrid 1.8 Flame 2.250.000 TL. Land Cruiser Prado'da ise yaklaşık 5 milyon TL indirimle fiyat 14.700.000 TL'ye düştü.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ağustos, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Otomobil Fiyatları Güncellendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LGS’yi Kazanan 13 Yaşındaki Orhan’dan kahreden haber LGS'yi Kazanan 13 Yaşındaki Orhan'dan kahreden haber
Anne, oğlunu bu halde bulunca yıkıldı: Ölüm sebebi belli oldu Anne, oğlunu bu halde bulunca yıkıldı: Ölüm sebebi belli oldu
Fuego Yanardağı 8 sene sonra tekrar hareketlendi, bölgede 250 kişi tahliye edildi Fuego Yanardağı 8 sene sonra tekrar hareketlendi, bölgede 250 kişi tahliye edildi
Fuat Oktay: Karadeniz’de sivil gemilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez Fuat Oktay: Karadeniz'de sivil gemilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez
Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor
Bakırhan: Çerçeve yasa tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır Bakırhan: Çerçeve yasa tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır

12:13
Üsküdar Belediyesi’nde olaylı seçim 6 CHP’li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
Üsküdar Belediyesi'nde olaylı seçim! 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
11:58
12 maddeden oluşan ’Terörsüz Türkiye Yasası’ bugün Meclis’e sunuluyor
12 maddeden oluşan 'Terörsüz Türkiye Yasası' bugün Meclis'e sunuluyor
11:54
Anket yapıldı İşte YSK’nın Yeni Parti’yi veto etmesi durumunda ortaya çıkacak tablo
Anket yapıldı! İşte YSK'nın Yeni Parti'yi veto etmesi durumunda ortaya çıkacak tablo
11:10
Salah İstanbul’da İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
Salah İstanbul'da! İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
10:54
Bahçeli’den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş’la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım
Bahçeli'den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş'la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım
10:46
“İçişleri bakanlığı“ yapar dediği isim Özgür Özel’i fena yanılttı
"İçişleri bakanlığı" yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 12:31:35. #7.12#
SON DAKİKA: Otomobil Fiyatları Güncellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.