Otomobil Satışları Haziran'da Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Otomobil Satışları Haziran'da Düştü

16.07.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haziran'da Türkiye otomobil satışları %11,4 azalırken, ikinci el araçlarda düşüş devam etti.

Haziran ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yıla göre yüzde 11,4 daralarak 105 bin 41 adet oldu. Sıfır araç satışlarında GSR3 düzenlemesi öncesi agresif kampanyalar etkili oldu. Yılın ilk altı ayında toplam satışlar 558 bin 179 adetle geçen yıla göre yüzde 8,2 azaldı. Yine de yıl sonu için 1 milyon adet beklentisi korunuyor.

İkinci el otomobil satışları Haziran'da aylık yüzde 5, yıllık yüzde 3 düşüş gösterdi. Distribütörlerin sıfır araç kampanyaları ve "6 ay-6 bin km" uygulaması ikinci el fiyatlarını baskılıyor. Finansmana erişim zorluğu devam ediyor: bireysel taşıt kredileri 2023'e göre nominalde yüzde 54,9, reelde yüzde 80 daraldı. Araçların stokta kalma süresi 50 güne yükseldi.

Hafif ticari araç pazarında satışlar Haziran'da yüzde 9 azalarak 45 bin 19 adede geriledi. 15 yaş üstü araçlarda fiyatlar yatay seyrederken, stok süresi 52 güne çıktı. En dikkat çeken gelişme ise ikinci el elektrikli araç pazarında yaşandı: ilk altı ayda satışlar yüzde 71 artarak 40 bin 213 adede ulaştı. Haziran'da ise 6 bin 979 adet satılarak yıllık yüzde 45 artış kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Otomobil Satışları Haziran'da Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında 6 İHA düşürüldü ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında 6 İHA düşürüldü
Galata Kulesi’nde 15 Temmuz mapping gösterisi Galata Kulesi'nde 15 Temmuz mapping gösterisi
Haluk Levent’in o paylaşımı yeniden gündem oldu: Bana fazla güvenmeyin, her an satabilirim sizi Haluk Levent’in o paylaşımı yeniden gündem oldu: Bana fazla güvenmeyin, her an satabilirim sizi
Rize’de doğa yürüyüşünde kaybolan 3 Rus turist kurtarıldı Rize'de doğa yürüyüşünde kaybolan 3 Rus turist kurtarıldı
Galatasaray’da Icardi ile yollar ayrıldı Galatasaray'da Icardi ile yollar ayrıldı

18:42
ABD, Keşm Adası’nı vurdu
ABD, Keşm Adası'nı vurdu
17:53
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
17:31
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
17:29
Bağcılar’da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı
Bağcılar'da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 19:07:19. #7.13#
SON DAKİKA: Otomobil Satışları Haziran'da Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.