Otomobillerdeki Yeni Saldırı Yöntemi

Otomobilinizin ekranında görünen sıradan bir güncelleme, sandığınız kadar masum olmayabilir. Sürücünün hiçbir hata yapmasına gerek kalmadan gerçekleşebilen yeni bir saldırı yöntemi, araçlardaki gizli riski yeniden gündeme taşıdı.

Peki saldırıya uğrayan bir otomobil bunu nasıl belli ediyor? İşte dikkat edilmesi gereken işaretler ve ayrıntılar.