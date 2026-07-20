Otomotiv İhracatı %13 Arttı

Türkiye'nin otomotiv sektörü, haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre %13 artışla 3 milyar 837 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. En büyük katkıyı tedarik sanayi sağladı; yan sanayi ihracatı %18 artarak 1 milyar 393 milyon dolara yükseldi ve toplam ihracatın %36,3'ünü oluşturdu. Ticari araç gruplarında da güçlü performans görüldü: eşya taşımaya mahsus motorlu taşıt ihracatı %15 artışla 721 milyon dolar, çekici ihracatı %26 artışla 227 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı %6 artışla 311 milyon dolar oldu. Binek otomobil ihracatı ise yalnızca %2,5 artarak 1 milyar 123 milyon dolarda kaldı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, haziranda tüm ana ürün gruplarında ihracat artışı yaşandığını, tedarik endüstrisi, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve çekici gruplarında çift haneli büyüme kaydedildiğini belirtti. En fazla ihracat yapılan ülke 624 milyon dolarla Almanya oldu (%15 artış). Fransa'ya ihracat %10 artışla 479 milyon dolar, İtalya'ya %19 artışla 393 milyon dolar oldu. Avrupa Birliği ülkeleri %74 payla 2 milyar 838 milyon dolarlık ihracat alırken, AB'ye ihracat %12 arttı. Ocak-haziran dönemi toplam ihracat %4 artışla 20 milyar 840 milyon dolara ulaştı.