Otomotiv pazarı ağustosta yüzde 20 daraldı, gerileme üst üste yedinci ayına ulaştı - Son Dakika
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Otomotiv pazarı ağustosta yüzde 20 daraldı, gerileme üst üste yedinci ayına ulaştı

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı ağustosta yüzde 20,28 küçülerek 81 bin 31 adet oldu. Otomobil satışları yüzde 25,16 azalırken, hafif ticari araç pazarı yüzde 0,34 artışla 19 bin 502 adete ulaştı; böylece pazardaki gerileme serisi yedinci aya taşındı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı ağustosta yüzde 20,28 oranında küçülerek 81 bin 31 adet seviyesinde kaldı. Böylece pazardaki gerileme serisi üst üste yedinci aya taşındı. Otomobil satışları ağustosta yüzde 25,16 azalarak 61 bin 529 adete gerilerken, hafif ticari araç pazarı yüzde 0,34'lük sınırlı bir artışla 19 bin 502 adete ulaştı.

Yılın ilk sekiz ayını kapsayan ocak-ağustos döneminde toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,91 azalışla 719 bin 996 adet olarak kaydedildi.

Segment ve gövde tercihlerine bakıldığında, satılan her iki yeni araçtan birinin yer aldığı C segmenti liderliğini sürdürürken B segmenti yüzde 28,9 pazar payıyla ikinci sırada yer aldı. Gövde tipinde SUV modeller yüzde 66,1'lik payla pazara yön vermeye devam etti; sedan modeller ise yüzde 20 pazar payı elde etti.

Motor tercihlerinde benzinli modeller yüzde 40,8 ile hala ilk sırada bulunuyor. Ancak pazar payını yüzde 33,1'e yükselten hibrit araçlar farkı hızla kapatıyor. Tamamen elektrikli otomobillerin payı ise yüzde 18,8'e ulaşarak pazarın dörtte birine oldukça yaklaştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Otomotiv pazarı ağustosta yüzde 20 daraldı, gerileme üst üste yedinci ayına ulaştı - Son Dakika

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