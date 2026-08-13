Otomotivde Estetik Dönüşüm

Otomobil üreticileri, konsollarını giderek devasa cam panellerle kaplama yarışına girmiş durumda. Ancak bu teknolojik dönüşüm öncesinde, sürücülere bilgi aktarmanın çok daha estetik ve havalı yöntemleri vardı. Geçmişte tasarlanan gösterge panelleri, dijital çağın sade ama ruhsuz ekranlarına kıyasla hem görsel hem de işlevsel açıdan öne çıkıyor. Bu paneller, dönemin otomobil kültürünü ve tasarım anlayışını yansıtan önemli unsurlar arasında yer alıyor. İşte, otomotiv tarihine yön veren ve sürücülerin hafızasına kazınan o unutulmaz gösterge panelleri.