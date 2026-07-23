Otonom Araçlar: Geleceğin Kazaları Azaltma Umudu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Otonom Araçlar: Geleceğin Kazaları Azaltma Umudu

23.07.2026 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Los Angeles'ta otonom araçlar, trafik kazalarını azaltma potansiyeli sunuyor; ancak engeller var.

Los Angeles'ta bu yıl, otonom araçlar sayesinde bir kişi daha eve dönebilecek. Bu olay manşetlere çıkmayacak, kutlanmayacak, sadece sıradan bir Salı günü yaşanacak. Geçen yıl 36.640 Amerikalı trafik kazalarında hayatını kaybetti; bu, 2019'dan bu yana en düşük rakam olmasına rağmen günde 100'den fazla ölüm demek. Waymo'nun sürücüsüz araçları 220 milyon milden fazla yol kat etti ve insan sürücülere kıyasla ciddi yaralanmalı kazalarda %94 daha az karıştı. Bu veriler bağımsız analizlerle destekleniyor.

Ancak bu teknolojinin önünde engeller var. Ekonomist Alex Tabarrok, dava avukatlarının otonom araç mevzuatını engellemek için lobi yaptığını belirtiyor. Daha da önemlisi, işçi sendikaları otonom araçlara karşı çıkan kurumların %78'ini oluşturuyor ve lobi harcamalarının %70'ini yapıyor. Sendikalar, iş kaybı endişesiyle teknolojiyi durdurmaya çalışıyor. Ancak otonom araçların yaygınlaşması, tıpkı ATM'lerin banka veznedarlarının işlerini dönüştürmesi gibi, ulaşım sektöründe yeni iş alanları yaratabilir. Sürücüler, filo yöneticisi, lojistik uzmanı gibi rollere geçebilir. Teknolojiyi geciktirmek, her yıl on binlerce kişinin ölümüne neden olan ilkel bir sistemin devam etmesine yol açıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Los Angeles, Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Otonom Araçlar: Geleceğin Kazaları Azaltma Umudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
İstanbul’da fırtına uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı İstanbul’da fırtına; uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak

19:14
Kargoyu kameraya bakarak kırdı
Kargoyu kameraya bakarak kırdı
19:00
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı
18:50
Şile Belediyesi’ne yönelik soruşturma Berkant Acil’in ifadesi ortaya çıktı
Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma; Berkant Acil'in ifadesi ortaya çıktı
18:44
Muhammed Salah paylaşımı sonrası Beşiktaş’ta istifa
Muhammed Salah paylaşımı sonrası Beşiktaş'ta istifa
18:24
İran’dan İngiltere’deki ABD üssüne tehdit
İran'dan İngiltere'deki ABD üssüne tehdit
17:36
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 19:47:18. #7.12#
SON DAKİKA: Otonom Araçlar: Geleceğin Kazaları Azaltma Umudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.