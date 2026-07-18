Otomobillerde ÖTV sistemini değiştirecek kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif yasalaşırsa, motor hacminin yanı sıra aracın çekiş sistemi de ÖTV oranını belirleyen kriterlerden biri olacak. Aynı motor hacmine sahip 4x2 ve 4x4 araçlar farklı vergi oranlarına tabi tutulabilecek. Düzenleme henüz vergi oranlarını değiştirmiyor, yeni oranları belirleme yetkisi Cumhurbaşkanı'nda olacak.
Son Dakika › Otomobil › ÖTV Düzenlemesi Komisyon'dan Geçti - Son Dakika
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