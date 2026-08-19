ÖTV Gelirleri İlk Kez Düşüşte - Son Dakika
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ÖTV Gelirleri İlk Kez Düşüşte

ÖTV Gelirleri İlk Kez Düşüşte
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Otomotiv sektöründe ÖTV tahsilatı, Temmuz'da %2,55 azaldı; bütçe hedefleri tehlikede.

Otomotiv sektöründe ÖTV gelirleri ilk kez düşüşe geçti. Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,55 azalan ÖTV tahsilatı, uzun yıllar sonra yaşanan bir gelişme olarak kayıtlara geçti. Şubat ayından bu yana devam eden pazar daralmasının ağustos ve eylül aylarında da sürmesi bekleniyor.

Sektör temsilcileri, satışlardaki düşüşün devam etmesi halinde bütçe hedeflerinin tutmayacağı ve yeni vergi düzenlemelerinin gündeme gelebileceği endişesini taşıyor. Bu yıl otomotivden beklenen yıllık ÖTV hedefi yaklaşık 900 milyar TL iken, ilk 7 ayda yalnızca yüzde 44'ü tahsil edilebildi. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 47-48 seviyesindeydi.

Akaryakıttan alınan ÖTV gelirindeki gerileme de dikkat çekiyor. Ocak-Temmuz döneminde bu kalemden elde edilen gelir, geçen yıla göre yüzde 34,2 azalarak 179,2 milyar TL'ye geriledi. Trafik cezalarındaki 45 milyar TL'lik artış, vergi kaybını bir miktar dengelese de genel bütçe performansı açısından ÖTV kaybı risk oluşturuyor.

Uzmanlar, Laffer Eğrisi teorisine dikkat çekerek Türkiye'de ortalama bir otomobildeki ÖTV yükünün 718 bin TL'yi aştığını ve pazarın "verimsizlik bölgesine" geçtiğini belirtiyor. ÖTV oranlarında yeni bir artış yapılması halinde satışların daha da düşebileceği ve devlet gelirinin azalabileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Otomobil ÖTV Gelirleri İlk Kez Düşüşte - Son Dakika

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