Pony.ai ve Uber Avrupa\'da robotaksi hizmeti başlatıyor

Çin merkezli otonom sürüş şirketi Pony.ai, Uber ile imzaladığı yeni anlaşma kapsamında Avrupa'da binlerce tamamen otonom robotaksi hizmete sunmaya hazırlanıyor. Şirketler, iş birliğini Avrupa'nın yanı sıra Orta Doğu pazarlarına da genişletmeyi planlıyor.

Pony.ai, Seviye 4 otonom sürüş teknolojisini sağlarken, Uber uygulaması üzerinden kullanıcı erişimi, ödeme ve rezervasyon süreçlerini yönetecek. Bazı bölgelerde araç filolarının günlük işletimini yerel ortaklar üstlenebilecek.

Robotaksiler ilk etapta Avrupa'daki dört şehirde yolcu taşıyacak, ancak hangi kentlerin seçileceği ve hizmetin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Orta Doğu genişlemesine ilişkin detaylar da şimdilik netleşmedi.

Pony.ai, Çin'in dört şehrinde ücretli robotaksi hizmeti veriyor ve Uber ile bir yılı aşkın süredir teknolojiyi uluslararası pazarlara taşımak için çalışıyor. İki şirket, bu yılın başında Mate Rimac destekli Verne girişimiyle de iş birliği yapmıştı. Verne, Hırvatistan'ın Zagreb kentinde robotaksi operasyonuna başlamaya hazırlanıyor.