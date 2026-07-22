Porsche 5.000 İşçi Daha İşten Çıkarmayı Planlıyor - Son Dakika
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Porsche 5.000 İşçi Daha İşten Çıkarmayı Planlıyor

Porsche 5.000 İşçi Daha İşten Çıkarmayı Planlıyor
22.07.2026 20:11
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Porsche, 2035'e kadar 5.000-6.000 işten çıkarma planlıyor. İkinci bir önlem paketi üzerinde müzakere sürüyor.

Porsche, işten çıkarma programının kapsamını iki katına çıkararak 5.000 kişi daha işten çıkarmayı planlıyor. Alman medyasının haberine göre, CEO Michael Leiters 2035 yılına kadar 5.000 ila 6.000 arası işten çıkarma planlıyor. Şirket sözcüsü konuya ilişkin yorum yapmadı.

Bir zamanlar Volkswagen Grubu'nun en karlı işlerinden biri olan Porsche'nin marjları, Çin pazarındaki satış düşüşü, tarife sorunları ve durmuş elektrifikasyon stratejisi nedeniyle geçen yıl %1,1'e geriledi. Halihazırda 3.900 işten çıkarma konusunda anlaşmaya varılmışken, işçi temsilcileri ve yönetim ikinci bir önlem paketi üzerinde müzakere ediyor. Ana şirket Volkswagen, grupta 100.000 işin kesilebileceğini ve dört fabrikanın kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Porsche, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Porsche 5.000 İşçi Daha İşten Çıkarmayı Planlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Porsche 5.000 İşçi Daha İşten Çıkarmayı Planlıyor - Son Dakika
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