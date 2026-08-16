Porsche Taycan 2030\'da Üretimden Çekilebilir

Alman otomobil üreticisi Porsche'nin tamamen elektrikli spor otomobili Taycan ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. WirtschaftsWoche'un paylaştığı bilgilere göre, firma bu modeli 2030 yılına kadar kademeli olarak üretimden çekmeyi hedefliyor.

2019'da piyasaya sürülen Taycan, markanın elektrikli dönüşüm stratejisinin kritik bir unsuru olarak kabul edildi. Fakat aracın satış performansı beklentilerin gerisinde kaldığı için modelin geleceği üzerine tartışmalar başladı.

Satış verileri dalgalı bir seyir izledi. En yüksek satış performansı 2023 yılında 40.960 adetle kaydedildi. Ancak bu başarının ardından satışlarda belirgin düşüş yaşandı; 2025'te satışlar 16.339'a, 2026'nın ilk yarısında ise yalnızca 6.219 adede geriledi. Bu durum, aracın pazar ilgisinin şirket hedeflerinden uzaklaştığını gösteriyor.

Düşük talep sebebiyle Taycan'ın üretimi geçmişte defalarca durduruldu. Porsche tarafından bu iddialara dair resmi bir onay yok. Ancak modelin markanın uzun vadeli gelecek planları içinde olmadığı görüşü sektörde ağırlık kazanıyor.

Porsche'nin bu hamlesi, markanın gelecekteki stratejileri konusunda önemli ipuçları sunuyor.