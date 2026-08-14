Porsche, Taycan Üretimini 2030\'da Sonlandırıyor

Alman otomotiv devi Porsche'nin, satışları sert şekilde gerileyen tamamen elektrikli modeli Taycan'ın üretimini 2030'a kadar sonlandırmaya hazırlandığı öne sürüldü. 2019'da piyasaya sürülen Taycan, Porsche'nin elektrikli geçiş sürecindeki en önemli modellerinden biriydi. Ancak modele olan talep son yıllarda büyük ölçüde azaldı; satışlar 2023'te yaklaşık 41 bin adetten geçen yıl 16 bine, 2026'nın ilk yarısında ise yaklaşık 6 bine geriledi.

Alman ekonomi dergisi WirtschaftsWoche'nin şirket kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Porsche'nin işçi konseyi ile yönetim Taycan'ın üretiminin sonlandırılması konusunda prensipte anlaşmaya vardı. Haberde şirketin 2030'a kadar modeli aşamalı olarak üretimden kaldırmaya karar verdiği belirtildi. Porsche ise konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi ve resmi bir açıklama yapılmadı.

Porsche, beklenenden düşük talep nedeniyle geçen yıl elektrikli araç planlarını önemli ölçüde küçültmüştü. Taycan, Macan Electric SUV ile birlikte şirketin halen satışta olan iki tamamen elektrikli modelinden biri olma özelliği taşıyor. Bu gelişme, Alman otomotiv sektöründeki genel sıkıntıları da yansıtıyor; Volkswagen ve BMW gibi büyük üreticiler ile tedarikçiler Avrupa'daki zayıf talep, ABD ticaret politikaları, elektrikli araç satışlarındaki beklentilerin altında kalan performans ve Çinli üreticilerin artan rekabetiyle mücadele ediyor.

Porsche'nin faaliyet karı geçen yıl yüzde 90'dan fazla gerilerken, şirket maliyetleri azaltmak amacıyla işten çıkarma kararları da açıklamıştı.